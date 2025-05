Politica l' ultima moda | tutti teologi

In un contesto politico sempre più confuso, emergono figure apparentemente improbabili come Giuseppe Conte, che si destreggia tra storia e teologia. La sua interpretazione della Chiesa e del papato, nonostante le gaffe storiche, offre spunti di riflessione sulla contemporaneità italiana. In questo scenario, l’ironia prende piede, alimentando un dibattito che va oltre le mere capacità politiche e si avventura nel territorio della cultura e della memoria collettiva.

Che spasso, compagni. A sinistra ora sono tuttiteologi. Lo studioso più attento a interpretare la Chiesa e il papato di Prevost è Giuseppe Conte da Volturara Appula, che invero era già uno storico, e fa niente se da premier ha confuso l’armistizio dell’8 settembre col 25 aprile e da secondo leader dell’opposizione ha affermato che «nel 2026 a Bologna c’è stato l’attentato a Matteotti». Certo, a Bologna. E sì, Matteotti morirà l’anno prossimo, prepariamoci a condannare il pelatone. Un paio d’anni fa al Senato l’ex premier aveva scambiato Matteotti per Andreotti, dunque è in miglioramento. Sennonché Conte è pure geografo: «Vi sfido»- ha detto così nel 2018 ai giornalisti - «a trovare un altro Paese europeo che ha ricevuto 688mila persone». Risposta dei giornalisti: «La Germania». Conte ha ribattuto: «Sì, ma non con gli sbarchi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Politica, l'ultima moda: tutti teologi

