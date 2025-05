Il mare sembrava lo stesso, quella notte. Più in là, le luci pallide dei moli tremavano nell’acqua come incerte. Da una finestra, una televisione accesa mandava l’eco lontana di una vecchia sigla, una di quelle che avevano accompagnato la rabbia e la speranza, il rancore e la devozione. In una stanza, qualcuno non c’era più. Qualcuno che per decenni aveva alzato la voce fino a farsi ascoltare anche da chi non voleva. O non poteva.In quella città in cui le parole sembrano sempre urlate, era finito qualcosa. Non una stagione, non un mandato. Qualcosa di più viscerale, più profondo. Come se si fosse spento un faro che non illuminava, ma abbagliava. Qualcuno lo aveva amato con un fervore che sembrava fede. Qualcuno lo aveva detestato come si odia una ferita che non smette di pulsare. Ma nessuno, mai, era rimasto indifferente. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

Politica italiana in lutto! Addio a un leader amato e odiato