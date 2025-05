Politano | Ora dobbiamo solo allenarci alla grande Inter? Vi dico come abbiamo reagito

Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Diego Armando Maradona, riflettendo sulla deludente partita contro il Genoa. Nonostante l’amarezza per i punti persi, il giocatore sottolinea che il destino del Napoli è ancora nelle mani di Antonio Conte e dei suoi uomini. Ora, è fondamentale

Matteo Politano ha analizzato in conferenza stampa, dallo stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra il suo Napoli e il Genoa.Il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, anche per come si era messa la partita. In casa Napoli, c'è l'amarezza, malgrado il destino resti nelle mani di Antonio Conte e i suoi uomini.Ora, l'obiettivo deve essere quello di resettare tutto e iniziare a preparare le prossime due partite, la prima contro il Parma. A parlarne è stato Matteo Politano, intervenuto dopo il match in conferenza stampa dallo stadio Diego Armando Maradona.Notizie Napoli calcio, le parole di Politano in conferenza stampaMatteo Politano ha analizzato la sfida tra il suo Napoli e il Genoa nella consueta conferenza stampa post match dal ventre del Maradona.

