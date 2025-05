Politano | Oggi è stato un peccato ma è tutto ancora nelle nostre mani

In breve da Zazoom:

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. Con una domanda sul passato in cui la squadra aveva un vantaggio consistente, Politano ha espresso la determinazione della squadra nel gestire le prossime sfide: «È tutto nelle nostre mani, sono due gare difficili ma dobbiamo vincerle entrambe». Un momento cruciale per il futuro del club.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa.La conferenza di PolitanoIl destino è ancoranelle vostre mani, tu c’eri due anni fa con un vantaggio però quasi siderale, come si gestirà questo momento? Come lo gestirete?«È tuttonellenostremani, sono due gare difficili ma dobbiamo vincerle entrambe. Da martedì dobbiamo immediatamente ricaricare le pile e puntare a vincere la gara di domenica».Vi siete giocati il jolly di portare a casa 3 punti importanti. Qual è il più grande rammarico?«Sapevamo che la vittoria di Oggi ci avrebbe avvicinato al nostro obiettivo, ma è tuttonellenostremani. Dobbiamo pensare a domenica, Oggi è stato un peccato, potevamo sicuramente portarla a casa, peccato per il gol nel finale. C’è da fare i complimenti al Genoa». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Politano: «Oggi è stato un peccato, ma è tutto ancora nelle nostre mani»

Su questo argomento da altre fonti

GP Cina, Leclerc e l’ammissione clamorosa: “Oggi lo è stato” - GP Cina, arriva l’ammissione clamorosa di Charles Leclerc: il pilota spiega cos’è accaduto in gara, da non credereCharles Leclerc ha chiuso al quinto posto il Gran Premio di Cina, ad oltre 20 secondi di distanza da Piastri che ha di fatto dominato senza alcun problema questa gara. Doppietta McLaren e Russell a formare il podio, poi Verstappen che ha superato nelle fasi finali della gara il monegasco che ha chiuso davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. 🔗Leggi su rompipallone.it

Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzoAMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stato eliminato Deddè: il cantante non è riuscito a conquistare la maglia d’oro. I restanti allievi che ancora non avevano ottenuto il pass per il Serale – Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes – sono riusciti a conquistarlo attraverso un nuovo meccanismo presentato da Maria de Filippi in puntata. 🔗Leggi su tpi.it

Grande Fratello 2024-2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 10 marzo - Grande Fratello 2024-2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 10 marzoGRANDE FRATELLO 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello 2024-2025 in onda oggi, lunedì 10 marzo 2025, su Canale 5? In nomination c’erano Maria Vittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Stefania Orlando. A dover lasciare il reality sono stati In aggiornamentoCome si votaMa come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2024-2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari ... 🔗Leggi su tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Politano: Sappiamo che lo scudetto dipende ancora da noi; PRESS CONFERENCE – Napoli, Politano: “Peccato, ma restano due gare da vincere”; Politano: «Nelle ultime gare abbiamo peccato mentalmente, abbiamo lavorato su questo in settimana; Italia, che peccato: un secondo tempo da urlo illude Spalletti ma in semifinale ci va la Germania. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Politano, la corsa scudetto e l’addio all’Inter: cosa ha davvero rivelato? - Un rapporto che, in passato, non è stato senza difficoltà, ma che oggi sembra evolversi in una nuova fase di grande successo. Politano punta al secondo scudetto: sogno o realtà? L’obiettivo ... 🔗msn.com

Montervino: "Inspiegabile tenere Politano in campo in quello stato: chi sta in panchina perde autostima" - Secondo Montervino, tenere in campo un giocatore come Politano, che non era nelle migliori condizioni fisiche negli ultimi 20 minuti, potrebbe influire negativamente sull’autostima di chi è in ... 🔗msn.com