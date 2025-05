Playoff Vis Pesaro e Rimini pareggiano il derby d' andata | Lombardi nel finale salva i biancorossi

Esordio positivo per il Rimini nei playoff, che a Pesaro strappa un fondamentale pareggio per 1-1, grazie al gol di Lombardi al 91'. La gara, valida per il primo turno della fase nazionale, ha messo in luce la determinazione dei biancorossi. Mercoledì sera al Romeo Neri si giocherà la sfida di ritorno: ai romagnoli serve un risultato favorevole per proseguire il cammino verso il prossimo turno.

Esordio positivo per il Rimini nei Playoff: a Pesaro i biancorossipareggiano 1-1 grazie alla rete di Lombardi al 91' nella gara valida per il primo turno della fase nazionale. Mercoledì sera al Romeo Neri è in programma la sfida di ritorno: ai romagnoli per accedere al prossimo turno è.

Rimini sfida Vis Pesaro: un derby al Benelli per i playoff - Mancava da 20 anni e poco più di un mese fa il tabù di vittorie al ’Benelli’ il Rimini lo ha abbattuto. Fiorini e Ubaldi, dopo il gol di Di Paola dal dischetto e i biancorossi all’inizio dello scorso mese di aprile si sono presi il derby di ritorno in campionato. Quella di domani sarà la 33esima volta per il Rimini sul campo dei vicini di casa biancorossi. E questa volta saranno davvero novanta minuti tutti da vivere. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Rimini sfida Vis Pesaro nel derby playoff: Buscè predica umiltà e concentrazione - "Sappiamo di essere gli sfavoriti, dobbiamo avere questa consapevolezza". Forse quello di Antonio Buscè è solo un modo per caricare i suoi. O forse lo pensa davvero. Ma oggi conta poco. Alla lotteria dei playoff il Rimini oggi partecipa non solo in una fase già avanzata della competizione, il primo turno nazionale, ma debuttando anche con un derby di quelli che accendono gli animi. Al ’Benelli’ di Pesaro per affrontare la Vis i biancorossi ci sono stati molto spesso. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Vis Pesaro: 25 anni dal playoff storico contro il Rimini - C’è ancora l’odore acre della polvere da sparo nell’aria, tra le vie Dandolo e Poma, un tempo covo della tifoseria pantanese biancorossa "anima e core" della squadra proletaria che, smessa la tuta della Montecatini, ha ora indossato una sorta di abito da sera con le scarpe lucide per giocarsi una lettera, la B, che da queste parti assimilavi al massimo a una sezione della sotterranea (e ora sepolta) succursale della scuola media Manzoni. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

