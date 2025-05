Playoff serie C finale amaro al Benelli | Vis Pesaro raggiunta in extremis dal Rimini

Pesaro, 11 maggio 2025 – La fase nazionale dei playoff di serie C prende avvio con un entusiasmante duello tra Vis Pesaro e Rimini. Al Benelli, l'atmosfera è elettrica: i biglietti sono esauriti in un batter d'occhio e i tifosi riempiono gli spalti con un fervore senza precedenti. Entrambe le squadre sono pronte a scrivere una nuova pagina della loro storia, alimentate dalla voglia di sorprendere e vincere.

Pesaro, 11 maggio 2025 – Inizia con il botto la fase nazionale dei Playoff di serie C per Vis Pesaro e Rimini. Il fato ha infatti voluto che al Benelli si assistesse ad uno spettacolo sugli spalti mai visto prima. Biglietti polverizzati in poche ore, con l'entusiasmo che è alle stelle. Una stagione che per entrambe le compagini entrerà nella storia, ma tuttavia la voglia di continuare a stupire è ancora tanta e lo si percepisce fin dai primi minuti del derby.Il Rimini parte meglio: al pronti e via Cinquegrano costringe Vukovic ad alzare il suo cross insidioso sopra la traversa e al dodicesimo Parigi inquadra la porta dal limite con una conclusione però troppo debole. La Vis esce alla distanza e al quarto d'ora di gioco sfiora la rete da corner. Solo uno strepitoso Colombi può infatti evitare il gol di Bove di testa.

