Playoff Serie A basket 2025 | accoppiamenti dai quarti alla finale calendario orari tv

Una cosa è certa: la semifinale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano promette scintille, ma segna anche la fine del sogno di una finale scudetto tra queste due storiche rivali. L’ultimo turno ha infatti delineato un tabellone che costringe entrambe a scontrarsi prima del gran finale. Intanto, la Segafredo dovrà affrontare un avversario temibile nel primo turno, intensificando ulteriormente la competizione.

Una cosa è sicura: questa volta non ci sarà una finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L’esito dell’ultima giornata ha fatto sì che le due compagini finiscano nello stesso lato di tabellone, e dunque debbano incontrarsi in semifinale. In altre parole, uno dei due club in ogni caso non vedrà l’ultimo atto.Per la Segafredo, fra l’altro, il primo turno non sarà nemmeno facile, contro la Reyer Venezia di uno dei centri di maggior spicco del campionato, Mfiondu Kabengele. L’EA7, invece, se la dovrà vedere contro Trento, quella Dolomiti Energia che a lungo nel girone d’andata ha guidato la classifica. Dall’altra parte c’è uno scontro non privo di interesse tra Germani Brescia e Trieste, mentre la neopromossa Trapani, che tra Repesa e acquisti di spessore ha fatto la voce grossa in stagione, se la vedrà contro Reggio Emilia di coach Priftis: in buona sostanza, i due allenatori più acclamati dell’anno uno contro l’altro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Playoff Serie A basket 2025: accoppiamenti dai quarti alla finale, calendario, orari, tv

