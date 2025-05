Pizza sempre più cara a Reggio Emilia e Siena i prezzi più alti | ecco qual è la città non è Napoli dove costa meno

La pizza è sempre più cara, a Reggio Emilia i prezzi più alti. E Napoli non è più così economica - Non c’è più nulla o quasi di popolare nella pizza, piatto sempre più salato in Italia. Il costo di un pasto in pizzeria, infatti, è salito del 18,3% negli ultimi sei anni, attestandosi oggi a una media di 12,14 euro a persona. La stima è stata fatta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato una indagine sui listini analizzando anche i prezzi nelle varie città. Prendendo in considerazione i dati Istat pubblicati dal Mimit (in cui si considera la pizza più venduta negli esercizi commerciali presi come riferimento, in genere la margherita), si scopre che oggi la ... 🔗Leggi su open.online

La pizza è sempre più cara: in sei anni +18,3%. Reggio Calabria e Catanzaro le meno costose - La pizza è sempre più "salata" in Italia. Il costo di un pasto in pizzeria, infatti, è salito del 18,3% negli ultimi sei anni, attestandosi oggi a una media di 12,14 euro a persona . Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato una indagine sui listini del bene alimentare tipico del Made in Italy conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Analizzando i dati Istat. 🔗Leggi su feedpress.me

La pizza è sempre più cara, in sei anni +18,3% - La pizza è sempre più cara in Italia. Il costo è salito del 18,3% negli ultimi sei anni, attestandosi oggi a una media di 12,14 euro a persona. La margherita è la pizza più venduta. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato una indagine sui listini del bene alimentare tipico del Made in Italy conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 🔗Leggi su tg24.sky.it

