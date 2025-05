© .com - Pistoia: morto in auto vicino alla superstrada

Il cadavere di un uomo di 53 anni è stato trovato stamattina, 11 maggio 2025, poco prima delle 6.30, all'interno della sua auto sulla superstrada di Pistoia L'articolo Pistoia : morto in auto vicino alla superstrada proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su .com

Incidenti, auto contro muro vicino Roma: un morto - (Adnkronos) – Incidente stradale mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via di Vermicino in direzione Frascati a Roma. E' morto un uomo di 43 anni che si trovava a bordo della sua auto, un'Audi A3. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, intervenuti per i rilievi, l'uomo ha perso il […]L'articolo Incidenti, auto contro muro vicino Roma: un morto proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com