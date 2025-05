Pioggia in casa e danni | ma gli alloggi popolari non sono assicurati Conto salato per mia madre

Nella notte del 5 maggio la Pioggia è caduta copiosa su Arezzo. Un temporale violento, ma non estremo. Eppure nella casa di una signora aretina di 76 anni l'acqua è filtrata dal soffitto ed ha allagato tutto. Oggi, a pochi giorni dall'evento, la donna - insieme al figlio che la sta aiutando in. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Pioggia in casa e danni: ma gli alloggi popolari non sono assicurati. Conto salato per mia madre "

VIDEO | "Pioggia dentro casa negli alloggi popolari", dramma per una 76enne. "Terza volta in 5 anni: sconcertante" - Rivoli d'acqua che scendono dal lampadario, dagli angoli del soffitto e scorrono sugli stipiti delle porte. Secchi disseminati nell'abitazione per raccogliere l'acqua piovana. È bastata una precipitazione intensa per far piombare in un incubo una signora di 76 anni che vive sola in un'abitazione... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

