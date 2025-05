Pioggia emozioni e vittoria | l’Inter domina il Torino e sogna lo scudetto

L’Inter continua a brillare nel campionato, rifilando un’importante vittoria al Torino per 2-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, dopo il trionfo in Champions League. Con questo successo, i nerazzurri affiancano momentaneamente il Napoli in cima alla classifica, in attesa della sfida serale degli azzurri contro il Genoa. La partita si è subito accesa con un gol spettacolare di Zalewski, ...

l’Inter non molla la presa in campionato e, dopo la vittoria in Champions, conquista tre punti preziosi allo Stadio Olimpico Grande Torino battendo il Torino 2-0. Con questo successo, i nerazzurri agganciano momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica, in attesa della sfida serale degli azzurri contro il Genoa al Maradona.La partita si è aperta con un gol spettacolare di Zalewski, schierato da mezzala, che al 14? ha sbloccato il risultato con un destro a giro dopo un controllo a rientrare che ha lasciato immobile il portiere Milinkovic-Savic.Giocatori dell’Inter (foto x.comInter)Il primo tempo è stato caratterizzato da una Pioggia battente che ha costretto l’arbitro a sospendere il gioco per circa mezz’ora poco prima dell’Intervallo. Martinez, il portiere nerazzurro, si è reso protagonista di una parata decisiva su Adams prima della pausa. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Pioggia, emozioni e vittoria: l’Inter domina il Torino e sogna lo scudetto

