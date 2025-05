Pioggia di milioni per Sinner e Berrettini | impallidisce Federer

Novità in vista per Jannik Sinner e Matteo Berrettini: la notizia è praticamente ufficiale. Niente, a partire da quel momento, sarà più come prima.Roger Federer non lo credeva assolutamente possibile. E non avrebbe mai scommesso un solo centesimo sul fatto che qualcuno potesse riuscire, prima o poi, a dare concretezza ad un progetto che non sembrava in alcun modo destinato a vedere la luce. Si sbagliava, il campionissimo svizzero. Qualcuno ce l’ha fatta eccome.Pioggia di milioni per Sinner e Berrettini: impallidisceFederer (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon aveva tutti i torti, però, il pluricampione Slam. Un Masters 1000 nuovo di zecca non si organizza e non si mette a punto dall’oggi al domani, ma l’antagonista di Rafael Nadal non aveva messo in conto, probabilmente, che quando i sauditi si mettono in testa una cosa non si danno pace fino a che non la realizzano. 🔗Leggi su Ilveggente.it

