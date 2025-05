Piogge con quantitativi moderati e temporali | protezione civile regionale dirama l' allerta gialla

"Piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, da isolate a sparse". È sulla base di queste previsioni meteo che la protezionecivileregionale ha diramato, a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutta la. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Piogge con quantitativi moderati e temporali: protezione civile regionale dirama l'allerta gialla

Piogge e temporali in Liguria, allerta gialla su Centro e Ponente. Linea ferroviaria bloccata per ritardi nella chiusura di un cantiere. Venti di burrasca e mareggiate | Aggiornamenti - Allerta meteo sulle regioni del Nordovest, mentre iniziano i primi spostamenti di chi in auto - l'Anas stima circa dieci milioni di viaggiatori per le feste di Pasqua e i 'ponti' - si appresta a partire sotto una perturbazione che porterà 48 ore di maltempo intenso, soprattutto al Nord, con nubifragi, venti forti, tanta neve sulle Alpi e rischio di eventi critici 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Allerta meteo: weekend di forti piogge, temporali e neve sulle Alpi - Roma - Il fine settimana del 15 e 16 marzo 2025 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse: piogge intense, temporali e nevicate sulle Alpi, con temperature in calo. Le previsioni per il weekend del 15 e 16 marzo 2025 indicano un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia. Un ciclone alimentato da correnti fredde atlantiche attraverserà il Mediterraneo, portando piogge abbondanti, temporali e nevicate sulle zone montuose. 🔗Leggi su abruzzo24ore.tv

Allerta Meteo: Italia Sferzata da Piogge e Temporali nel Weekend - Roma - Il fine settimana del 15-16 marzo 2025 porterà condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell'Italia, con piogge e temporali intensi al Centro-Nord, mentre il Sud godrà di maggiori spazi soleggiati. Sabato 15 marzo 2025 Nord: Previsto maltempo diffuso con piogge, rovesci e possibili temporali. meteolive.it Le nevicate interesseranno le Alpi oltre i 1100-1400 metri. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 11 e 16 gradi. 🔗Leggi su abruzzo24ore.tv

Meteo – L’Italia torna nel mirino del maltempo, con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile - Meteo - Maltempo torna a colpire l'Italia con piogge e possibili temporali in arrivo, anche intensi: la Protezione Civile diffonde l'allerta, ecco dove ... 🔗centrometeoitaliano.it

Forti piogge e temporali minacciano l’Italia, scatta l’allerta meteo della Protezione Civile: ecco dove - Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola registreranno un progressivo peggioramento, con piogge e temporali ... con quantitativi generalmente moderati. Sparse, localmente ... 🔗centrometeoitaliano.it

Maltempo, tornano pioggia e temporali. Allerta gialla - Arpal ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali e piogge diffuse su savonese, centro e levante della regione. 🔗rainews.it