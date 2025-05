Pink Run 2025 in migliaia di corsa per lo Iov

La Pink Run torna a colorare le strade di Padova con una carica di energia tutta al femminile e Despar Nord, per il nono anno consecutivo, conferma la sua presenza come main sponsor. L'evento benefico, ormai simbolo di partecipazione, solidarietà e inclusione, ha animato domenica 11 maggio Prato.

“Pink Run 2025”, XVI edizione a Padova in Prato della Valle - Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1529431717751588/Torna la Pink Run, l’evento più rosa dell’anno! Una giornata dedicata all’energia, al movimento e al divertimento, da vivere insieme nella splendida cornice di Prato della Valle. Non serve essere atlete, basta avere voglia... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Pink Run 2025, in migliaia di corsa per lo Iov - I fondi raccolti dalla manifestazione in questa edizione saranno devoluti allo IOV – Istituto Oncologico Veneto, centro di riferimento per la prevenzione e cura dei tumori. Anche quest'anno una grande ... 🔗padovaoggi.it

“Pink Run 2025”, XVI edizione a Padova in Prato della Valle - Torna la Pink Run, l’evento più rosa dell’anno! Una giornata dedicata all’energia, al movimento e al divertimento, da vivere insieme nella splendida cornice di Prato della Valle. Non serve essere atle ... 🔗padovaoggi.it

Pink Run, la corsa solidale torna in Prato della Valle l'11 maggio: «Quest'anno il ricavato sarà donato allo Iov» - Domenica 11 alle ore 17, si rinnova il tradizionale appuntamento con la "Pink Run" giunta alla sedicesima edizione. La corsa-camminata benefica riservata alle donne, che a migliaia come da ... 🔗ilgazzettino.it