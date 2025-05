Pietro Orlandi a Papa Leone XIV | “Spero in un appello per la verità su Emanuela durante Angelus”

Leone XIV, Pietro Orlandi rompe il silenzio: parole forti sul nuovo Papa - La vicenda di Emanuela Orlandi continua a interrogare l’Italia e il mondo. Il tempo passa, ma le domande restano. Le risposte non arrivano. Ogni cambiamento in Vaticano riaccende le speranze. Le famiglie delle vittime non dimenticano. I cittadini seguono. I fedeli aspettano.Leggi anche: Caso Orlandi: nuova pista sull’aborto clandestino, indagato un uomo per favoreggiamentoIn piazza San Pietro, durante l’annuncio del nuovo Papa, non sono mancate emozioni e preghiere. 🔗Leggi su thesocialpost.it