Picchiata dal compagno con in braccio figlio neonato aggredita anche sorellina di 3 anni | arrestato a Catania

Un uomo è stato arrestato a Catania dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna che teneva in braccio il loro figlioletto neonato, di appena 45 giorni, e l'altra figlia della donna, di 3 anni. Secondo quanto raccontato dalla vittima, le violenze andavano avanti da tempo. 🔗Leggi su Fanpage.it

