Picchia la moglie incinta poi tenta la fuga | cade da cinque metri

Quando è entrata al pronto soccorso, sabato pomeriggio, non ha dovuto dire nulla. I lividi parlavano per lei. Il volto tumefatto, lo sguardo basso, un filo di voce appena. I medici dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi l'hanno accolta con urgenza: aveva bisogno di cure, ma anche di protezione. Era incinta, giovane — appena vent'anni — e stava scappando da qualcosa che in realtà l'aveva già raggiunta. Il dolore che portava addosso non era solo fisico.Mentre in reparto si capiva che non si trattava di una semplice caduta, è scattato l'allarme. La macchina dell'intervento si è mossa rapida: attivato il codice rosso per violenza domestica, i carabinieri sono stati immediatamente inviati all'indirizzo della donna. Sapevano che ogni minuto poteva fare la differenza.Lui ha provato a scappare.