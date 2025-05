Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV

Roma, 11 mag. (askanews) - Piazza San Pietrogremita per il primoReginaCaeli di Leone XIV. Decine di migliaia, tra fedeli e turisti, hanno riempito la Piazza ma anche l'attigua via della Conciliazione, con lunghe file ai metal detector che fanno da filtro per l'ingresso nella Piazza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV

Segui queste discussioni sui social

Sta passando la #targaflorio da sotto casa mia, ma tutto ciò che sia #inquinante, #rumoroso e getti ombre di presenza di attività illecite, non mi interessaLo #sport come la #politica, la #antimafia come lo #antagonismo, le #manifestaz… Leggi la discussione

https://alessandrogaziano.wordpress.com/2025/05/03/il-bruscello-601/Blog: Il Bruscello#teatro #spettacolo #bruscello #montepulciano #attori #costumi #piazza #blog #visioni Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone - Migliaia di fedeli appena riaperta Piazza San Pietro hanno cominciato ad affluire in Piazza per i funerali di Papa Francesco. Sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli.L'articolo Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

L’addio a Papa Francesco, piazza San Pietro gremita applaude l'uscita del feretro. Alle esequie i grandi e gli ultimi della terra | Foto | Video - Zelensky, la cui presenza fino a ieri era in forse, è arrivato a Roma e ha incontrato Trump prima del funerale 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Papa Francesco: sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli. “Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa” - Papa Francesco si è concesso oggi, domenica 13 aprile 2025, un lungo bagno di folla tra i presenti sul sagrato della basilica di San PietroL'articolo Papa Francesco: sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli. “Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV, tutte le notizie in diretta | Il primo Regina Coeli in piazza san Pietro gremita di fedeli; Primo Angelus di Papa Leone XIV per il Regina Caeli in piazza San Pietro, il messaggio di Prevost ai fedeli; Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV; Leone XIV, Regina Coeli a San Pietro: primo discorso domenicale da Papa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV - Roma, 11 mag. (askanews) – Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV. Decine di migliaia, tra fedeli e turisti, hanno riempito la piazza ma anche l’attigua via della ... 🔗askanews.it

Piazza San Pietro gremita per il conclave, le immagini dall'elicottero della Polizia di Stato - Piazza San Pietro gremita per il conclave, le immagini immagini dall'elicottero della Polizia di Stato. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Conclave, il sorvolo elicottero della Polizia di Stato su Piazza San Pietro gremita - (Agenzia Vista) Vaticano, 08 maggio 2025 Le immagini del sorvolo elicottero della Polizia di Stato su Piazza San Pietro gremita in attesa della nomina del nuovo Papa. Polizia Fonte: Agenzia Vista / Al ... 🔗quotidiano.net

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: