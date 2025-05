Phisikk du role- Perché è ora di dedicare una giornata alle donne non madri

Sono tra quelli che cedono la lacrima al ricordo della mamma che non c’è più e non solo nella giornata canonica consacrata allemadri. D’altro canto il calendario, civile e religioso, trabocca di dedicazioni che, a rincorrerle tutte quante, bisognerebbe lavorarci a tempo pieno, tenere sotto tiro l’agenda aggiornata con le ultime dall’Onu e dall’Ue, l’adeguata stiratura all’abito buono, un bouquet di corone d’alloro, vari mazzi di fiori e decorazioni civili all’altezza della bisogna, Perché non c’è un solo giorno dell’anno che non comporti un ventaglio di dovute rimembranze.Eppure tra il giorno dedicato alla festa della donna e quello dedicato alla mamma, sento che manca un pezzo importante.Quello della donna che non ha figli. Sì Perché la categoria non rientra nella prima ricorrenza, che ricorda la donna come protagonista “civile”, come soggetto politico, esaltandone il ruolo sociale dal lato del “genere” e così ricomprendendovi tutte, madri e no. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role- Perché è ora di dedicare una giornata alle donne non madri

