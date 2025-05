Pesca di frodo cestelli e boe | sequestri della Capitaneria Le attrezzature scoperte a soli 300 metri dalla spiaggia

Montedoglio, allarme bracconaggio: riemergono un chilometro di reti illegali per la pesca di frodo - Nuovo grave episodio di pesca di frodo nell’invaso di Montedoglio, nella zona di San Pietro, dove domenica mattina sono riemerse oltre un chilometro di reti illegali. A fare la scoperta sono stati alcuni pescatori sportivi, dopo che l’ente Eaut aveva abbassato il livello dell’acqua della diga per precauzione in vista del maltempo.Tutto è iniziato mercoledì 9 aprile, quando un pescatore ha notato una rete sommersa lunga circa 100 metri, già predisposta per la cattura notturna del pesce. 🔗Leggi su lortica.it