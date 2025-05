Perugia al centro del mondo | al via una prestigiosa collaborazione con Harvard Domus e l’architetta Toshiko Mori

Perugia si prepara a diventare un laboratorio di innovazione urbana di rilevanza internazionale. Ad annunciarlo con entusiasmo è stata la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha reso noto l’avvio di un prestigioso progetto di riqualificazione urbana in collaborazione con la Graduate School of Design dell’Università di Harvard, la rivista Domus e la celebre architetta giapponese ToshikoMori.ToshikoMori, figura di primo piano nel panorama architettonico mondiale, è stata la prima donna ad ottenere una cattedra di ruolo alla GSD di Harvard. Fondatrice dello studio ToshikoMori Architect e del centro di ricerca VisionArc, Mori è nota per un approccio progettuale improntato alla sostenibilità e all’innovazione dei materiali, come dimostrano progetti iconici quali il centro culturale Thread in Senegal e la ristrutturazione della Brooklyn Public Library a New York. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia al centro del mondo: al via una prestigiosa collaborazione con Harvard, Domus e l’architetta Toshiko Mori

Segui queste discussioni sui social

L'aria inquinata delle metropolitane è un pericolo nascosto per milioni di pendolariAerate, prototipo di purificatore d'aria indossabile, crea una bolla protettiva attorno all'utente filtrando particelle fino a 2,5 micrometri, e promette… Leggi la discussione

It's officially #summer in #champaignurbanaThe tent is open at the #RoseBowl in #Urbana where the Painkillers Blues Band held court this afternoonTonight is the first #ToastofTaylorStreet in #ChampaignThis is Kilbourn Alley bringing … Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

La metropoli oggi è al centro del mondo: "La prossima week? Intelligenza artificiale. Con le Olimpiadi un’altra spinta decisiva" - Assessora comunale al Turismo Martina Riva. Expo 2015, dieci anni dopo: Milano è diventata una città turistica grazie all’Esposizione universale?"Expo 2015 ha rappresentato un punto di svolta per Milano: non solo un grande evento, ma l’inizio di una trasformazione strutturale della città. Dieci anni dopo, possiamo affermare con certezza che Expo ha segnato la nascita di una Milano turistica a livello internazionale, consolidando l’immagine di una città dinamica, aperta e cosmopolita, perfettamente in grado di accogliere milioni di visitatori. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Festival del Giornalismo Il mondo a Perugia - Cinque giorni per fare di Perugia il punto di riferimento globale dell’informazione e dell’attualità. Da oggi la città apre le sue porte al mondo con la XIX edizione del “Festival Internazionale del Giornalismo“ che fino a domenica accoglie 600 speaker da tutto il mondo, in oltre 200 eventi nei luoghi strategici dell’acropoli: le eccellenze del giornalismo, dell’attivismo, della ricerca si danno appuntamento al Festival fondato e diretto da Arianna Ciccone e Chris Potter (foto sopra) per riflettere sulle sfide di un contesto segnato da guerre, autocrazie, plutocrazie che hanno disegnato un ... 🔗Leggi su lanazione.it

La prevenzione al centro: successo per l’incontro “Perugia InForma” alla Sala della Vaccara - Un appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione oncologica ha animato la Sala della Vaccara, dove l’associazione “Un’Idea per la Vita Onlus” ha promosso l’incontro formativo “Perugia InForma - Salute e Benessere”. Un’occasione per ribadire l’importanza degli screening gratuiti e della... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Torna la Fiera dei Morti a Perugia: tra commercio e tradizione dal centro storico a Pian di Massiano; Festival Internazionale del Giornalismo: Perugia al centro del mondo; La morte di Andrea Prospero, un giovane arrestato. Incitato ad uccidersi; L’“Ostello di don Elio”, una storia di accoglienza e solidarietà che continua. 🔗Ne parlano su altre fonti

Perugia al centro del mondo: al via una prestigiosa collaborazione con Harvard, Domus e l’architetta Toshiko Mori - Perugia si prepara a diventare un laboratorio di innovazione urbana di rilevanza internazionale. Ad annunciarlo con entusiasmo è stata la sindaca Vittoria ... 🔗laprimapagina.it

Perugia, al via gli stati generali per il Centro storico - C’è una Perugia che non si rassegna. Che non accetta la retorica della decadenza del centro storico e, anzi, prova a riscriverne il presente con idee, mani e una visione comune. 🔗ilmessaggero.it

Perugia, Alessi ancora tra le polemiche: lunedì studenti in corteo - PERUGIA - Non si placano polemiche e tensioni dalle parti di via Ruggero d’Andreotto. A distanza di due mesi dalla manifestazione che a inizio marzo ha fatto deflagrare il caso Alessi, ... 🔗ilmessaggero.it