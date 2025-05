Perde il controllo della bici e si schianta sulla cancellata

Una ciclista austriaca di 58 anni ha subito un grave incidente sabato 10 maggio, quando ha perso il controllo della sua bici da corsa, schiantandosi contro una recinzione sulla pista ciclabile a Postal, vicino Lana. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di indagine, mentre la donna riceve le cure necessarie per le sue ferite.

