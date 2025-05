Perché Prevost ha assunto il nome di Leone XIV | la risposta nella Rerum Novarum

La sera di giovedì 8 maggio 2025, alle ore 18,05, con 133 cardinali provenienti da tutto il mondo riuniti in Conclave, alla quarta votazione, abbiamo assistito alla fumata bianca che ci dava in anteprima la notizia dell’elezione del nuovo papa. Piazza S. Pietro, gremita da fedeli e curiosi è. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Perché Prevost ha assunto il nome di Leone XIV: la risposta nella “Rerum Novarum”

Papa #Prevost “Ho scelto il nome Leone per riportare la pace tra #Fedez e #ChiaraFerragni”.#Humour #Religione #PapaLeoneXIV Leggi la discussione

#Prevost: la sinistra ha già iniziato a dipingerlo come un possibile nuovo leader, la destra come il nemico marxista scelto dai globalisti della Deep ChurchIo modestamente vorrei ritagliarmi uno spazietto ateo e anticlericale dal quale m… Leggi la discussione

Fumata bianca in Conclave, Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: ha assunto il nome di Leone XIV - La chiesa cattolica ha un nuovo Papa: si tratta dello statunitense Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Leone XIV. Il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica è stato eletto alla quarta votazione avvenuta nel secondo giorno di Conclave (qui le ultime notizie), riunito dal pomeriggio di mercoledì 7 maggio 2025. L’annuncio, come di consueto, è arrivato attraverso la fumata bianca uscita dal comignolo situato sopra la Cappella Sistina dove i cardinali si sono riuniti per eleggere il successore di Pietro. 🔗Leggi su tpi.it

Chi era Leone XIII, il Pontefice che ha “ispirato” il nome di Papa Prevost? - Quando un Papa sceglie il suo nome c’è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come segno di continuità con un precedente pontificato. Questo potrebbe essere il caso del neo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, che continua nel solco di Leone XIII, un pontefice a suo modo storico. 🔗Leggi su cultweb.it

Papa Leone XVI, ecco perchè Robert Prevost ha scelto proprio questo nome - Dopo soltanto due giorni di Conclave i 133 cardinali hanno scelto il successore di Papa Bergoglio e alle 18:07 la fumata bianca ha annunciato al mondo l’avvenuta conclamazioneIl successore dell’argentino Bergoglio sarà quindi l’americano Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, diventando il 267esimo successore di Pietro e il primo Pontefice statunitense della storia. La scelta del nome “Leone” non è casuale e richiama figure storiche di grande rilevanza nella Chiesa cattolica, un nome però relativamente nuovo mai utilizzato dal XX secolo in poi. 🔗Leggi su cityrumors.it

Perché Prevost ha assunto il nome di Leone XIV: la risposta nella “Rerum Novarum” - Le riflessioni del professor Mario Carolla sull'importanza dell’enciclica promulgata, nel 1891, da Papa Leone XII, quando la Chiesa si aprì al mondo del lavoro e ai problemi sociali ... 🔗brindisireport.it

Perché Papa Prevost ha scelto Leone XIV: nel nome il senso della missione. Cosa cambia (e cosa no) rispetto a Francesco - Nel corso della storia, i papi hanno scelto il proprio nome con cura. Con “Leone”, Robert Francis Prevost ha indicato la via: un nome dalla grande tradizione petrina e dottrinale, per una Chiesa autor ... 🔗italiaoggi.it

Il nuovo Papa è il cardinale Prevost, vicino a Bergoglio, ha assunto il nome di Leone XIV. "Preghiamo per la pace" le sue prime parole - Robert Francis Prevost, 69 anni, è il primo Papa statunitense. 🔗euroroma.net