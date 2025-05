Perché il Verona oggi gioca con la maglia gialla del 1985

Garella, Ferroni, Marangon, Tricella, Fontolan, Briegel, Fanna, Volpati, Galdersi, Di Gennaro, Elkjaer. Per i tifosi del Verona è una specie di filastrocca, indimenticata e indimenticabile, Perché questo era l'undici campione d'Italia nella stagione 198485.E poi quella data, 12 maggio 1985, quando, pareggiando 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta, il Verona di Osvaldo Bagnoli conquistò aritmeticamente il titolo con una giornata di anticipo, celebrato poi la settimana seguente in un Bentegodi tutto esaurito e imbandierato con i tricolori che sventolavano all'impazzata.Una pagina di storia del calcio, anche Perché il Verona è stata l'unica squadra di una città non capoluogo di regione nella Serie A a girone unico a vincere lo Scudetto.

