Perché è stato eliminato Nicolò Amici 24 Anna Pettineli si mette contro tutti i giudici

L’eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24 ha suscitato una forte reazione tra i telespettatori, lasciando molti increduli e delusi. Durante la semifinale del noto talent show su Canale 5, andata in onda sabato sera, il giovane cantante è stato escluso a un passo dalla finale. Questo nonostante le aspettative fossero che i finalisti sarebbero stati sei e non cinque. Una decisione che ha generato una pioggia di critiche sui social, definendo l’uscita di Nicolò come la più ingiusta della stagione.Anna Pettinelli: una voce fuori dal coroA esprimere pubblicamente il suo dissenso è stata Anna Pettinelli, storica docente di canto del programma e mentore di Nicolò. Attraverso un sentito post su Instagram, ha manifestato tutto il suo disappunto per l’eliminazione del suo allievo, facendo trapelare un sottile dissenso anche verso le decisioni della giuria e, probabilmente, di Maria De Filippi stessa. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Perché è stato eliminato Nicolò”. Amici 24, Anna Pettineli si mette contro tutti i giudici

L'eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24 ha lasciato l'amaro in bocca a migliaia di telespettatori. Durante la semifinale del talent show di Canale 5 andata in onda sabato sera, il giovane cantante è stato costretto ad abbandonare il programma a un passo dalla finale, nonostante in molti fossero convinti che sarebbero stati sei, e non cinque, gli allievi ammessi all'ultimo atto del serale. La decisione ha sorpreso tutti, innescando una valanga di commenti polemici sui social, dove si è parlato dell'uscita più ingiusta dell'edizione.

Amici serale, anticipazioni prima puntata: chi è stato eliminato e gli ospiti - Amici 24 è entrato nella fase del Serale con la prima puntata registrata il 20 Marzo 2025 e che andrà in onda sabato 22 marzo su Canale 5. Il primo appuntamento ha regalato momenti indimenticabili. Tra sfide serrate, ospiti speciali e colpi di scena, due allievi hanno già dovuto lasciare la scuola. Un inizio scoppiettante, che ha subito acceso i riflettori sulle dinamiche tra le squadre e sulle decisioni della giuria. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzoAMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stato eliminato Deddè: il cantante non è riuscito a conquistare la maglia d’oro. I restanti allievi che ancora non avevano ottenuto il pass per il Serale – Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes – sono riusciti a conquistarlo attraverso un nuovo meccanismo presentato da Maria de Filippi in puntata. 🔗Leggi su tpi.it

