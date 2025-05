Perché Alcaraz era in Lazio-Juve? Un exzulgrana la chiave

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport:Carlos Alcaraz ya ha empezado su recorrido en el Masters 1.000 de Roma. El español, que ganó al sergio Dusan Lajovic por 3-3, 3-6, aprovechó su día libre para acercarse al Estadio Olímpico de Roma y ver el partido de la Serie A entre la Lazio y la Juventus de Turín, que terminó en empate a 1.Alcaraz anucnió en rueda de prensa que acudiría al partido para verse con su amigo murciano Patricio Gabarrón Gil, futbolista de la Lazio que actualmente se encuentra de baja recuperándose de una operación, y estuvo en la grada con el también tenista Tommy Paul.“Estaré atento a Sinner y a su regreso, pero mañana por la tarde veré el partido de la Lazio en el estadio. Tengo a mi amigo Patric, que vive aquí y juega en la Lazio. Será divertido. 🔗Leggi su Justcalcio.com

