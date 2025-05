Pensioni dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 | possibile domanda per contributi volontari MESSAGGIO Inps

L'Inps, con il MESSAGGIO n. 1431 del 7 maggio 2025, ha fornito nuove indicazioni per gli assicurati delle Casse: Pensionidipendenti Enti Locali (CPDEL); Pensioni Sanitari (CPS); Pensioni Insegnanti (CPI); Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG); Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).L'articolo Pensioni, dipendentipubblicicessati dal servizioprima del 31 luglio2010: possibiledomanda per contributivolontari. MESSAGGIOInps . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

