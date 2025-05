Pensiero ai tifosi dopo Napoli-Genoa | cos’hanno detto Raspadori e McTominay a DAZN

In breve da Zazoom:

Nel match al Maradona, il Napoli non riesce a conquistare i tre punti contro il Genoa, chiudendo sul 2-2. Dopo aver inizialmente dominato con due gol di vantaggio, gli azzurri subiscono la rimonta dei liguri. Nel post partita, le parole di McTominay e Raspadori offrono spunti di riflessione sul match e sull'approccio da tenere nelle ultime decisive giornate di Serie A.

Serie A, NapoliGenoa 2-2: ecco le parole di McTominay e Raspadori nel post partita del Maradona.Il Napoli di Antonio Conte si ferma al Maradona a seguito del 2-2 del Genoa di Vieira. Gli azzurri si sono fatti recuperare due reti e non sono riusciti negli ultimissimi istanti del match a trovare il gol vittoria che avrebbe dato fiducia in vista delle ultime due giornate di campionato.Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Scott McTominay e Giacomo Raspadori hanno rilasciato alcune dichiarazioni.Raspadori e McTominay d’accordo: “Non bisogna farsi prendere dal panico”Giacomo Raspadori ha parlato dell’apporto dei tifosi:“Oggi i tifosi sono stati fantastici come sempre, ci hanno dato una grande mano. Dispiace perché era una partita preparata bene e volevamo vincere. Ringraziamo i tifosi per tutto il supporto”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it