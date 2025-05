Pellegrino sicuro | "In estate voglio restare e prendermi il Milan i tifosi abbiano fiducia in me" Poi svela il consiglio di Kjaer

Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all`Huracan, in Argentina, ha rilasciato un`intervista a gianlucadimarzio.com:. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Marco #Pellegrino vede il @[email protected]: "In prestito all'Huracan sono cresciutoVoglio tornare e restare: tifosi, abbiate fiducia in me"La nostra intervista ??https://gianlucadimarzio.com/pellegrino-mil… Leggi la discussione

Pellegrino sicuro: "In estate voglio restare e prendermi il Milan, i tifosi abbiano fiducia in me". Poi svela il consiglio di Kjaer - Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all`Huracan, in Argentina, ha rilasciato un`intervista a gianlucadimarzio.com: `In questi 18 mesi. 🔗msn.com

