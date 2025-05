Pedersen | È stata una giornata dura Dovevo dar tutto per vincere e riprendere la maglia

Con una splendida volata Mads Pedersen si prende la vittoria nella terza tappa del Giro d’Italia Valona-Valona, bissa il successo ottenuto all’esordio nella dura zzo-Tirana e, grazie agli abbuoni, conquista nuovamente la maglia togliendola a Primoz Roglic.Sul traguardo di Valona il danese della Lidl-Trek precede l’australiano Corbin Strong e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, al secondo podio di tappa in tre giorni. Pedersen finalizza in maniera egregia il lavoro magistrale compiuto dalla sua squadra nella seconda parte della corsa con l’andatura che taglia fuori la maggior parte dei velocisti.Al termine della corsa il danese commenta così la sua prova: ” Con 3000 metri di dislivello è stata una giornata dura . Con questa squadra e con l’impressionante lavoro svolto dai miei compagni Dovevo dar tutto per provare a vincere e riprendere la maglia , fortunatamente ci sono riuscito“. 🔗 Leggi su Oasport.it

De Vrij alla Uefa: «Serata speciale per me, sapevamo che sarebbe stata dura. Inzaghi all’intervallo ci ha detto quella cosa» - di RedazioneIl difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha svelato un retroscena legato al discorso fatto da Inzaghi alla squadra all’intervallo col FeyenoordIntervenuto ai microfoni della Uefa al termine di Feyenoord Inter, Stefan de Vrij ha commentato il successo di ieri in Champions League, svelando anche un retroscena legato al discorso fatto da Simone Inzaghi alla squadra all’intervallo.SUL MATCH – «Sapevamo che sarebbe stata dura giocare qui. 🔗 Leggi su internews24.com

Yuri Chechi: “A Pechino Express Antonio Rossi russava come un trattore. È stata dura”. La replica: “Bugie. Lui spendeva tutto il budget per comprare una birra” - La nuova stagione di “Pechino Express” al via da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La rotta di questa stagione dello show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, parte dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli 8mila metri di altitudine, “fino al tetto del mondo”.Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru, accoglierà le 9 coppie, pronte con gli zaini in spalla: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it