Pedersen concede il bis a Valona e si riprende la maglia rosa

La terza tappa del Giro d’Italia 2025, con partenza ed arrivo a Valona di 160 km, viene vinta da Mads Pedersen che concede così il bis dopo il successo in apertura. Il corridore danese ha bruciato ancora una volta tutti in volta tornando ad indossare nuovamente la magliarosa.TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025: Pedersenconcede IL BISNella fasi iniziali della frazione odierna sei corridori tentano la fuga. Scappano in quattro: Joshua Tarling, Lorenzo Germani, Mark Donovan e Chris Hamilton, raggiunti dopo da Alessandro Tonelli e Dries De Bondt. Questi sei guadagnano un vantaggio di tre minuti sul gruppo, prendendosi tutti i traguardi volanti e Gpm.Sulla salita finale di Qafa attaccano Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao, che vanno a riprendere i fuggitivi e staccano il gruppo per arrivare in coppia sul Gpm. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pedersen concede il bis a Valona e si riprende la maglia rosa

#SerieA | ?Le parole di #Vanoli in conferenza stampa: "Contro l'Inter recuperiamo #Ricci e #Linetty#Sosa da valutare domani, mentre #Karamoh e #Pedersen difficilmente ci saranno

???????????????? ???????????? ???????? ???????? ???? ???????????? ?????? ???????? ???? ???????????? ???????? ????????Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de 108e Ronde van Italië op zijn naam geschrevenDe Deense renner van Lidl-Trek was de snelste in de sprint van een klein peloton na …

