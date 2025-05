Pd la corsa alla segreteria in Sicilia | Barbagallo unico candidato

L’unicocandidato al congresso del Pd regionale è l’uscente Anthony Barbagallo. Lo ha appurato la commissione per il congresso Siciliano, riunita venerdì sera, come riferisce il commissario ad acta, Nico Stumpo che prova ad andare oltre le accuse che gravano sulla riunione che il 27 gennaio era stata convocata per stabilire le regole del congresso alla quale avrebbero votato defunti e utenti. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pd, la corsa alla segreteria in Sicilia: Barbagallo unico candidato

Pd, corsa alla segreteria comunale. Uba lancia la sfida: "Ora si cambia. Torniamo a parlare coi cittadini" - Il piglio è quello del riformismo dinamico di chi vuole tentare di dire la sua "al di fuori delle vecchie logiche che hanno governato il partito". Alle spalle la bandiera dell’Europa e, ancora più indietro, il ponte dedicato ad Altiero Spinelli. Leonardo Uba tenta la scalata alla segretaria del partito sotto l’egida dell’Officina Pd. "Non è una corrente, ma il risultato di una riflessione fatta all’interno del circolo e soprattutto con i giovani". 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Pd forlivese, presentata la nuova segreteria territoriale: alla presidenza dell'assemblea c'è William Sanzani - Una serata di discussione politica e dialogo, quella di lunedì, quando si è svolta l’assemblea territoriale del Pd forlivese, della quale è stato eletto il nuovo presidente, William Sanzani. "La sua esperienza amministrativa e la sua capacità di affrontare le questioni con metodo e misura sono... 🔗Leggi su forlitoday.it

Napoli, De Luca al congresso del Psi: «Segreteria del PD? Ci penso» - «Ora ci penso». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto al vice segretario nazionale del Psi, Salvatore Oddo.La risposta è arrivata De... 🔗Leggi su ilmattino.it

Pd, la corsa alla segreteria in Sicilia: Barbagallo unico candidato - L’unico candidato al congresso del Pd regionale è l’uscente Anthony Barbagallo. Lo ha appurato la commissione per il congresso siciliano, riunita venerdì ... 🔗gazzettadelsud.it

PD Catania, due candidati alla Segreteria Provinciale: Pappalardo e Siracusano in corsa - A Catania saranno due i candidati in corsa per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico: Giuseppe Pappalardo e Francesco Siracusano. La segretaria uscente Maria Grazia Leone saluta con soddis ... 🔗corrieretneo.it

Corsa alla segreteria del Pd Sicilia, tra i papabili c’è Venezia - C’è il deputato regionale, Fabio Venezia, tra i papabili candidati alla segreteria regionale del Pd, in alternativa a quella dell’uscente Anthony Barbagallo, esponente di primo piano dell’area Schlein ... 🔗vivienna.it