Paura per una giovane turista colta da malore sul taxi boat | soccorsa d' urgenza

Una giovane turista ha vissuto momenti di panico nel tardo pomeriggio di sabato 10 maggio, mentre viaggiava su un taxi boat nel ramo lecchese del lago di Como. Colta da un malore, la situazione ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi, che sono giunti rapidamente nello specchio d'acqua antistante Varenna, pronti ad affrontare l'emergenza.

Paura per una giovaneturistacolta da malore mentre viaggiava su un taxiboat nel ramo lecchese del lago di Como. I soccorsi sono scattati nel tardo pomeriggio di sabato 10 maggio nello specchio d'acqua antistante Varenna. Ad intervenire per primo, e prontamente, sarebbe stato proprio il.

Il pronto intervento del comandante della barca e del Soccorso Bellanese in zona Varenna: la 27enne cinese è stata trasferita in ospedale

