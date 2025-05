Paura per un ultraleggero atterraggio d’emergenza a Mattarello

Oggi, domenica 11 maggio, l'aeroporto di Mattarello è stato teatro di un episodio drammatico quando un velivolo ultraleggero ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a causa di un guasto tecnico al carrello. Il pilota, nonostante la situazione critica, ha dimostrato grande lucidità e abilità, riuscendo a gestire una manovra fuori standard per riportare in sicurezza l'aeromobile a terra.

