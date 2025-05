Paura per Mariano Rigillo sul palco | colpito da un malore

Il noto attore napoletano MarianoRigillo ieri è stato colpito da un malore mentre interpretava I due Papi al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. La rappresentazione è stata immediatamente sospesa per consentire all'85enne di essere soccorso dal 118 ed essere poi trasportato in ospedale.

