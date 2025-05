Pastorella Azione | Non entro in FI noi corteggiati perché determinanti

“Entrare in Forza Italia? No, da vicepresidente del mio partito. Per carità poi può succedere di tutto, abbiamo visto la nostra presidente che è uscita. Io ci tengo al progetto liberal democratico terzo polista”. Lo ha detto la vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, ospite dell’evento di Forza Italia ‘Milano torna al centro della scena’. Sulla scelta del prossimo sindaco della città Pastorella ha detto: “Il centro è quello che sposterà e che farà vincere l’uno o l’altro schieramento. In questo senso siamo corteggiati, semplicemente perché il messaggio liberaldemocratico terzo polista riformista è coincidente con lo spirito milanese, sappiamo di essere determinanti. Useremo questo nostro peso politico per orientare il più possibile la scelta dei candidati e quindi influire assolutamente sul dibattito e sugli equilibri”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pastorella (Azione): “Non entro in FI, noi corteggiati perché determinanti”

Segui queste discussioni sui social

Ci hanno segnalato uno sconclusionato, sgrammaticato messaggio del #vicepresidente dei #farmacisti contro gli #anzianiTra foto sbagliate e fonti latitanti, una #fakenewshttps://www.bufale.net/il-presunto-messaggio-del-vicepresidente-dei-… Leggi la discussione

E questa è la ventesima volta che viene arrestato lo stesso #vicepresidente di #PfizerBello non avere niente da fare, eh #complottisti? #COVID19 #Vaccini https://www.bufale.net/il-vicepresidente-esecutivo-di-pfizer-e-stato-arrestato-ma-e… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

wizz air presenta il suo piano verso net zero entro il 2050: un manifesto per un’azione urgente nell’aviazione - Milano, 23 aprile 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area EMEA, ha presentato oggi la sua strategia completa verso le zero emissioni nette: Flying Towards Net Zero. Il piano presenta un percorso realistico articolato basato sulle tre “F”:Flights, ovvero i voli... 🔗Leggi su milanotoday.it

Porticello, entrano in azione le piattaforme galleggianti: "Il Bayesian riaffiorerà entro 12 giorni" - E' arrivata a Porticello la Hebo Lift 10, la gru galleggiante che dovrà sollevare nei prossimi giorni il Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto del 2024. Nei giorni scorsi la Hebo Lift 2, l’altra piattaforma galleggiante che aiuterà la gru a riportare a galla l'imbarcazione... 🔗Leggi su palermotoday.it

Tenta di sfondare la porta dello studio di fisioterapia, ancora ladri in azione - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. L'uomo, come si può vedere dal video che... 🔗Leggi su triesteprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pastorella (Azione): Non entro in FI, noi corteggiati perché determinanti; Giulia Pastorella si candida a guidare Azione: Il nostro collocamento naturale non è nel Campo Largo; Battuta la pasionaria di Azione; Di seguito, si pubblica l’intervista di Giulia Pastorella, di oggi al Sole 24 Ore.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pastorella (Azione): "Non entro in FI, noi corteggiati perché determinanti" - (LaPresse) “Entrare in Forza Italia? No, da vicepresidente del mio partito. Per carità poi può succedere di tutto, abbiamo visto la nostra ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Azione conferma Calenda, il Nord-Est con Pastorella: consolidata la leadership uscente, ma il dibattito sul dopo è aperto - La fase dei congressi provinciali di Azione, con un congresso ... Carlo Calenda, non può passare in secondo piano il risultato di Giulia Pastorella. Le percentuali nazionali dell’86% per ... 🔗msn.com

Decreto Bollette, Pastorella (Azione): "Del tutto insufficiente, solo proroghe di bonus e aiuti" - (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 "Per noi di Azione il decreto Bollette è del tutto insufficiente. Si tratta semplicemente dell'ennesima proroga di aiuti e bonus che non risolvono però il ... 🔗affaritaliani.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: