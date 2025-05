Pasticcio Rof e Pescheria Il centrodestra interroga | Quindi chi è il presidente?

E’ scontro aperto tra maggioranza e opposizione sulle nomine al vertice delle fondazioni. Rossini Opera Festival e Fondazione Pescheria sono i sorvegliati speciali dopo che l’Anac è intervenuta con la delibera n. 119 del 26 marzo 2025 segnalando che il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini non poteva sedersi contemporaneamente anche alla presidenza delle due fondazioni."Nelle scorse settimane – interviene la consigliera comunale di opposizione Giulia Marchionni -, insieme ai miei colleghi di minoranza, abbiamo presentato un’interrogazione per sapere chi sia, ad oggi, il nuovo presidente del Rof e dopo aver incontrato il segretario generale abbiamo avuto conferma del fatto che anche lui ritiene la nomina del vicensindaco a presidente del Rof nulla. Credo che in vista della nuova stagione del Rossini Opera Festival sia importante far luce sul ruolo apicale della fondazione Rossini Opera festival, fiore all’occhiello della città di Pesaro che proprio grazie a Rossini gode di un respiro internazionale, ma che oggi si trova ad avere un consiglio di amministrazione carente del proprio presidente". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasticcio Rof e Pescheria. Il centrodestra interroga: "Quindi chi è il presidente?"

