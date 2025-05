Passione bandiere e tamburi | l' arte degli sbandieratori affascina Viterbo | FOTO

bandiere al cielo, il suono dei tamburi e lo squillo delle chiarine. Emozioni, colori e suoni nel centro storico di Viterbo e a piazza San Lorenzo. Una domenica di festa, orgoglio e spettacolo quella di oggi, 11 maggio, quando è andata in scena l'11esima edizione della Parata della tradizione. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Passione, bandiere e tamburi: l'arte degli sbandieratori affascina Viterbo | FOTO

