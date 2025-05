Passeggiata nei luoghi storici per dire no alla stazione merci

Italia nostra ha organizzato una Passeggiata per dire no al progetto di Rfi per la stazionemerci a San Rocchetto di Castelfidardo. Ieri hanno marciato proprio lì, assieme al comitato dei residenti che sta portando avanti una raccolta firme (quasi 500 raccolte) e a tanti altri che hanno voluto partecipare. E’ stata battezzata Passeggiata "patrimoniale", un viaggio nel tempo tra le radici e i tesori della contrada San Vittore, dalle origini antiche ai giorni nostri.Sono intervenuti per dare il proprio contributo anche Maurizio Sebastiani, vicepresidente nazionale Italia nostra, Robin Jeffcoat, tenore, lo storico Marco Moroni, Daniele Diotallevi, sovrintendente del Museo del Risorgimento di Castelfidardo e membro direttivo della Deputazione di Storia patria per le Marche, lo storico del Centro studi storici fidardensi Riccardo Sampaolesi ed Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, oltre che alcuni figuranti dell’associazione Tracce di Ottocento. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata nei luoghi storici per dire no alla stazione merci

