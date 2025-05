Parolo provoca Inzaghi | Percorso? La storia la scrive chi vince

🛈 Anteprima news:

L’Inter di Simone Inzaghi conquista una vittoria significativa sul campo del Torino, dimostrando la solidità della rosa anche con le seconde linee. Marco Parolo, intervenuto su DAZN, offre un'analisi approfondita sulla prestazione dei nerazzurri, freschi dall’impresa in Champions contro il Barcellona, e solleva interrogativi sulle critiche rivolte al tecnico. L’Inter continua a inseguire il Napoli, mantenendo viva la corsa per il titolo.

L’Inter di Inzaghi ha vinto sul campo del Torino e lo ha fatto con le seconde linee. Parolo su DAZN analizza la prestazione dei nerazzurri, reduci dall’impresa in Champions League con il Barcellona, e stuzzica Inzaghi sulle critiche ORGANIZZAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi non molla in campionato e prova a mettere pressione fino alla fine al Napoli. Marco Parolo analizza la prestazione dei nerazzurri: «Calhanoglu, Barella e chi è subentrato con la voglia di non prendere gol. Inter bella e organizzata bene che non vuole lasciare nulla di intentato in campionato. Tutta la squadra, chi è partito dall’inizio, tutta la compattezza dell’ambiente è frutto anche del risultato con il Barcellona. Il Napoli ormai è mentalizzato, Conte è bravissimo a creare una bolla. In questo momento l’Inter ha fatto quello che doveva fare, ora tocca al Napoli rispondere». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Parolo provoca Inzaghi: «Percorso? La storia la scrive chi vince»

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Inzaghi prima di #TorinoInter: "Abbiamo regalato alla nostra gente una grande emozione" Leggi la discussione

Pippo #Inzaghi a Dazn: “Simone non mi sorprende: è ormai uno dei migliori allenatori di semprePortare due volte l’#Inter in 3 anni in finale di Champions League è un grandissimo risultatoSe la meritaSfidarlo l’anno prossimo in #Serie… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Parolo: «Inzaghi preparerà così la sfida al Napoli. Penso voglia dimostrare una cosa…» - Le parole di Marco Parolo, ex centrocampista, sulla preparazione di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter. Tutti i dettagli Marco Parolo ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i metodi utilizzati da Simone Inzaghi in vista dei big match, con Napoli–Inter ormai alle porte. INZAGHI – «Alza sempre il livello di concentrazione e ricorda chi sei […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Cassano insiste: «Bastoni non sa marcare, anche Barella non lo vedo come un calciatore eccelso. Inzaghi? Il percorso sono 2 scudetti buttati. Questa Inter contro quella del Triplete…» - di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, non cambia idea sui calciatori nerazzurri nonostante il successo in Champions contro il Bayern MonacoIntervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Antonio Cassano continua imperterrito sulla sua opinione sull’Inter di Inzaghi e su alcuni calciatori, nonostante il turno di Champions League superato contro il Bayern Monaco. 🔗Leggi su internews24.com

Parolo: «Inzaghi alla Allegri. L’espulsione ha un significato più profondo!» - L’espulsione per proteste di Simone Inzaghi si prende la scena di Inter-Udinese. Marco Parolo dà una particolare interpretazione di quanto accaduto all’allenatore nerazzurro nel finale a San Siro.IL GESTO – Marco Parolo commenta su Dazn i momenti salienti di Inter-Udinese, tra cui ovviamente l’espulsione di Simone Inzaghi: «L’atteggiamento sbagliato dell’Inter del secondo tempo è stato un po’ figlio della partita che sembrava ormai in ghiaccio e di un problema che era emerso all’inizio della stagione. 🔗Leggi su inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zielinski: «Vittoria di qualità e meritata. Inter, crederci fino alla fine!»; Zielinski: «Inter gruppo unito, crediamoci! Altri obiettivi importanti». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parolo: «Inzaghi alla Allegri. L’espulsione ha un significato più profondo!» - L’espulsione per proteste di Simone Inzaghi si prende la scena di Inter-Udinese. Marco Parolo dà una particolare interpretazione di quanto accaduto all’allenatore nerazzurro nel finale a San Siro. IL ... 🔗inter-news.it

Parolo contro Inzaghi? Un dettaglio nelle sue parole cambia la percezione dell’Inter - Inzaghi sembra rivendicare i suoi meriti, ma il parere di Parolo fa sorgere un dubbio ... ha voluto rimarcare ancora una volta il valore del percorso fatto, sottolineando l’impegno e il livello ... 🔗calcioblog.it

Lazio, l’ex Parolo su Inzaghi: “La sua più grande qualità è…” - In una lunga intervista lasciata da Marco Parolo alle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha parlato di Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio. Ha raccontato, inoltre ... 🔗msn.com