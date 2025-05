Parolo | Inzaghi come altri 2 in Europa! Serie A? Inter dietro per un motivo

L’Inter di Inzaghi dopo la notte epica di Champions League contro il Barcellona e la conquista della sua seconda finale nel giro di tre anni si tuffa nuovamente in campionato dove, per poter ancora sperare di acciuffare il Napoli, deve per forza vincere. Parolo su DAZN dice la sua prima della sfida tra i nerazzurri e il TorinoENERGIA – L’Inter di Simone Inzaghi dopo aver conquistato la finale di Champions League si rituffa in campionato, dove affronta il Torino. Marco Parolo analizza il grande momento dei nerazzurri: «Per l’Inter soprattutto l’energia che ti porti dietro. Se c’è una speranza per lo scudetto? C’è margine se l’Inter le vince tutte, l’Inter può farlo quindi questa possibilità esiste. La favorita oggi è il Napoli ma l’Inter deve far di tutto per mettere in difficoltà la squadra di Conte. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Parolo: «Inzaghi come altri 2 in Europa! Serie A? Inter dietro per un motivo»

Inter, Parolo: «Inzaghi preparerà così la sfida al Napoli. Penso voglia dimostrare una cosa…» - Le parole di Marco Parolo, ex centrocampista, sulla preparazione di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter. Tutti i dettagli Marco Parolo ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i metodi utilizzati da Simone Inzaghi in vista dei big match, con Napoli–Inter ormai alle porte. INZAGHI – «Alza sempre il livello di concentrazione e ricorda chi sei […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Nesta esalta Inzaghi: “Tra i più bravi in Europa”. Tegola Monza: operato e KO con l’Inter - Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza alla vigilia dell’anticipo di campionato in casa della capolista Domani sera il Monza sarà ospite al ‘Meazza’ della capolista Inter, nel testa-coda della 28° giornata del campionato di Serie A.Alessandro Nesta (LaPresse) – Calciomercato.itI brianzoli restano mestamente all’ultimo posto in classifica e proseguono nella loro stagione negativa. Alessandro Nesta però non molla e prova a caricare la sua squadra, a caccia di un’imprea che avrebbe del clamoroso: “Dobbiamo prenderla con leggerezza, giochiamo in uno stadio incredibile e contro ... 🔗Leggi su calciomercato.it

Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa - In vista dell’imminente sfida di campionato contro il Torino, l’Inter si prepara a scendere in campo con una formazione rimaneggiata Secondo quanto riportato da AreaNapoli, l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di concedere un turno di riposo a diversi titolari, in vista degli impegni europei imminenti. Questa scelta strategica mira a preservare le energie dei giocatori […]L'articolo Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Rassegna: Champions, c’è l’ultima semifinale da giocare. Alla vigilia le parole di Luis Enrique. Domani Europa e Conference League; Inzaghi: Troppo facile parlare di rigori e rimesse, è il calcio; Parolo: Il turnover toglierà punti all'Inter. Inzaghi punta all'Europa, Lautaro è decisivo; Inter, Inzaghi: Lazio avversario di valore, abbiamo fatto grande gara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, Parolo: “Inzaghi inseguì Patric nel tunnel durante la partita col Siviglia” - Marco Parolo, ex giocatore della Lazio ... Ha raccontato un episodio risalente a Siviglia-Lazio di Europa League nel 2019, i protagonisti della storia sono Inzaghi e Patric. 🔗msn.com

Lazio, l’ex Parolo su Inzaghi: “La sua più grande qualità è…” - In una lunga intervista lasciata da Marco Parolo alle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha parlato di Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio. Ha raccontato, inoltre ... 🔗msn.com

Parolo: «Inzaghi alla Allegri. L’espulsione ha un significato più profondo!» - L’espulsione per proteste di Simone Inzaghi si prende la scena di Inter-Udinese. Marco Parolo dà una particolare interpretazione di quanto accaduto all’allenatore nerazzurro nel finale a San Siro. IL ... 🔗inter-news.it