Parla una vittima di Michieletti primario arrestato per abusi | Si sentiva intoccabile aveva un harem

Emanuele Michieletti, ex primario di Radiologia dell'ospedale di Piacenza, è al centro di un caso di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Le accuse emergono da testimonianze di dottoresse e infermiere, che descrivono un clima di intimidazione e abuso di potere, con Michieletti che si comportava come un

L’ormai ex primario di Radiologia dell'ospedale di Piacenza, Emanuele Michieletti, è accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse e infermiere: "Forte del suo carisma e consapevole di piacere si atteggiava a padre-padrone ed era sempre circondato da alcune fedelissime, quasi avesse un harem". 🔗Leggi su Fanpage.it

Piacenza, il Primario Emanuele Michieletti accusato di 32 molestie sessuali - Il tutto in poco più di un meseÈ accusato di 32 casi di molestie sessuali Emanuele Michieletti, primario e responsabile del reparto di radiologia dell’ospedale di Piacenza. Le molestie sarebbero avvenute in poco meno di 45 giorni.Stando alle indagini Michieletti «di fatto, compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio». In alcuni casi i rapporti con il medico di 60 anni sarebbero stati consenzienti e l’uomo se ne sarebbe vantato. 🔗Leggi su 361magazine.com

Primario di Piacenza arrestato: Michieletti fa scena muta davanti al Gip - Piacenza, 8 maggio 2025 – E’ stato licenziato per giusta causa Emanuele Michieletti, il primario del reparto di Riadologia dell’ospedale di Piacenza arrestato con l’infamante accusa di abusi sessuali ripetuti su infermiere e dottoresse. Il capo di accusa parla di violenza sessuale aggravata e atti persecutori: sono oltre 30 gli episodi documentati dalla polizia in soli 45 giorni.Licenziamento per giusta causaIl recesso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato deliberato per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

