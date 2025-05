paradiso jazz ultima serata del festival

Con il concerto di domani del quartetto Le Train Bleu (nella foto) dove jazz , rock, classica, etno e contemporaneità si intrecciano in un unico flusso sonoro si conclude la 17ª edizione del Paradiso jazz festival dell’Arci San Lazzaro (ore 21.30 Sala Paradiso ) firmata Marco Coppi. Progressive da camera, un mix di culture musicali tra pagina scritta e improvvisazione affidato all’ensemble di cui fanno parte lo stesso direttore artistico al flauto, Gianni Landroni alla chitarra, Tiziano Barbieri al contrabbasso e composizione e Roberto "Red" Rossi alla batteria. Sui leggii musiche originali, riferimenti blues e omaggi all’impressionismo francese di inizio ‘900. Occasione per presentare il CD Le Train Bleu (edizioni Ma.Ra.Cash). Possibilità di cenare (Sala 77, 19.30) prima del concerto prenotando al numero 0516279931. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milly D'Abbraccio a Belve: Sono l'ultima pornodiva, oggi scelgo io con chi fare sesso a pagamento - Milly D’Abbraccio, icona dell’hard italiano negli anni ’90, torna sotto i riflettori ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 martedì 6 maggio.

Mercoledì in jazz: ultima serata il 26 marzo al Meat & friends con il trio chitarra, sax e percussioni - La rassegna mercoledì in jazz si chiude il 26 marzo al Meat & Friends di Chieti.Un viaggio meraviglioso nel mondo del jazz curato da direttore artistico Walter Caratelli che si è speso, con passione e competenza, nella programmazione, di altissimo livello, con musicisti locali ma di livello... 🔗 Leggi su chietitoday.it

Lino Patruno al cineteatro Mignon. Una serata jazz d’eccezione - Novant’anni ad ottobre, Lino Patruno sarà protagonista stasera alle 21 al cineteatro Mignon di Tirano di uno spettacolo che gode anche del patrocinio del Comune e nasce dall’intraprendenza di Paolo Corraini, 23 anni, jazzista di Polaggia di Berbenno ormai noto per le sue assidue frequentazioni con le stelle del jazz che da qualche anno riesce a portare a suonare anche in Valtellina e in Valposchiavo. 🔗Leggi su ilgiorno.it