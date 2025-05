Papillomavirus sale la quota di vaccinazioni nei giovani Da che età è possibile la somministrazione

E' un segnale positivo per la salute pubblica in Toscana, dove l'impegno nella lotta contro il papillomavirus si traduce in un aumento significativo delle vaccinazioni tra i giovani. Anche le coperture vaccinali per le altre malattie infantili si mantengono elevate, testimoniando l'importanza della prevenzione e della consapevolezza nella comunità. Questi risultati rappresentano un passo avanti nella protezione della salute dei più piccoli e nella promozione di stili di vita sani.

Firenze, 11 maggio 2025 - Cresce ancora in Toscana, a fronte di percentuali "già buone, in alcuni casi ottime", il numero di ragazze e ragazzi che si vaccinano contro il Papillomavirus. Ugualmente rimane alta la copertura delle vaccinazioni previste dal calendario regionale dei bambini e bambine (ovvero esavalente, morbillo, parotite, rosolia e varicella, meningococco C e pneumococco).E' quanto rende noto la Regione Toscana. Il vaccino è offerto gratuitamente alle ragazze e ai ragazzi che hanno compiuto 11 anni, ma la somministrazione è possibile già a partire dai 9 anni. Di recente la gratuità è stata estesa fino all'età di trenta anni per le giovani.Nel 2024 in Toscana il 75,5% delle ragazze nate nel 2012 ha ricevuto almeno la prima dose e il 69,4 ha completato l'intero ciclo. Tra i ragazzi il 69,1% ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 60,6 ha completato l'intero ciclo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Papillomavirus, sale la quota di vaccinazioni nei giovani. Da che età è possibile la somministrazione

