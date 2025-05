Papa Salvini | Apprezzato uso termine mamma e non genitore 1 o genitore 2

(LaPresse) “Ero oggi in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Leone XIV ma lo ero da credente non da segretario della Lega. Ho Apprezzato che il Papa oggi abbia fatto gli auguri alle mamme, usando proprio questo termine anziché come vorrebbe qualcuno della sinistra genitore 1 e genitore 2”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine della scuola di formazione della Lega a Roma. “Anche le parole hanno un peso, sono emozionato che il Conclave abbia scelto una figura autorevole” 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa, Salvini: “Apprezzato uso termine mamma e non genitore 1 o genitore 2”

