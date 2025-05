Papa Leone XVI celebra messa sulla tomba di San Pietro FOTO

"Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa messa all'altare in prossimità della tomba di Pietro" fa sapere un comunicato della Sala stampa della Santa Sede. Al termine della messa, "il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii". Poi il Regina Caeli in piazza San Pietro 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Papa Leone XVI celebra messa sulla tomba di San Pietro. FOTO

???? Santa #Messa «Pro Ecclesia»: #Omelia della prima Celebrazione Eucaristica da #Papa celebrata da Sua Santità Leone XIV ..https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/homilies/2025/documents/20250509-messa-cardinali.html Leggi la discussione

Papa Leone XIV, la Juventus celebra così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO - di Redazione JuventusNews24Papa Leone XIV, la Juventus ha voluto celebrare così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTOIl nuovo Papa è il cardinale americano Robert Francis Prevost, che succede a Bergoglio. Il Pontefice prende il nome di Leone XIV ed è il primo papa statunitense della storia. Attraverso il proprio profilo X, la Juventus ha dedicato questo messaggio dopo la sua proclamazione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

La prima messa di Prevost: Papa Leone XIV celebra la prima messa nella Cappella Sistina con i Cardinali LA DIRETTA - Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗Leggi su feedpress.me

Papa Leone XVI, ecco perchè Robert Prevost ha scelto proprio questo nome - Dopo soltanto due giorni di Conclave i 133 cardinali hanno scelto il successore di Papa Bergoglio e alle 18:07 la fumata bianca ha annunciato al mondo l’avvenuta conclamazioneIl successore dell’argentino Bergoglio sarà quindi l’americano Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, diventando il 267esimo successore di Pietro e il primo Pontefice statunitense della storia. La scelta del nome “Leone” non è casuale e richiama figure storiche di grande rilevanza nella Chiesa cattolica, un nome però relativamente nuovo mai utilizzato dal XX secolo in poi. 🔗Leggi su cityrumors.it

La prima Santa messa di Leone XVI, Trump sui dazi, la parata V-day a Mosca, India vs Pakistan, la Premier nel giorno della memoria: le news di oggi - Una breve rassegna delle più importanti notizie che hanno caratterizzato la giornata odierna in Italia e nel Mondo ... 🔗abruzzo.cityrumors.it

Papa Leone XVI, la prima omelia: "È da atei ridurre Gesù a superuomo", "Urge la missione" - Sotto la magnificenza della cappella Sistina a San Pietro, Papa Prevost ha celebrato la Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice alla presenza del Collegio cardinalizio: "Annunciare il Vangelo". Ecco cos ... 🔗msn.com

Leone XIV celebra la Messa nelle Grotte Vaticane e prega sulle tombe dei Papi - La domanda ricorrente, sussurrata, in ambienti ecclesiastici di livello è questa: perché i conclavisti non hanno eletto un Francesco II anche se non pochi sostenitori dell’eredità del pontefice… Leggi ... 🔗informazione.it

