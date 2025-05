Papa Leone XIV si rivolge ai potenti della Terra | Mai più la guerra

PapaLeone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli e ha ricordato “l’immane tragedia della Seconda della seconda guerra mondiale, terminata 80 anni fa, l’8 maggio”. Il pontefice ha quindi rivolto un accorato appello per la pace nel mondo: “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anche io ai grandi dellaTerra: Mai più la guerra“, le parole di Prevost. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV si rivolge ai potenti della Terra: “Mai più la guerra”

