Papa Leone XIV si affaccia per il Regina Coeli l’ovazione dei fedeli

Alle ore 12 PapaLeone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo ReginaCoeli. Il Pontefice è stato accolto dall’ovazione dei circa 100mila fedeli presenti in Vaticano e ha risposto esclamando “Cari fratelli e sorelle, buona domenica!”. Il Santo Padre ha poi recitato il ReginaCoeli, cantando la prima strofa, come si fa in questo periodo pasquale in tutte le chiese del mondo. “Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma sia quella del buon pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In questa domenica sempre si proclama nella messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita” le parole di Prevost. Il 18 maggio, per la messa di inizio pontificato, sono attese 250 mila persone a Roma. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV si affaccia per il Regina Coeli, l’ovazione dei fedeli

Segui queste discussioni sui social

??NUOVO PAPA: PAROLE SCONVOLGENTI!!!?? Oggi è Domenica, e il nuovo papa ha terminato il suo Angelus con: "Buona Domenica!"MA E' RIVOLUZIONARIO! COSA CI VORRA' DIRE con questo messaggio?Papa Progressista? Papa Conservatore? Papa Moderato? Pa… Leggi la discussione

#VIDEO | #Genazzano, a sorpresa il #Papa al #Santuario della Madre del Buon Consiglio#LeoneXIV nel pomeriggio in visita privata nel luogo di #culto dove sono gli #agostinianiLì c'è un'immagine mariana proveniente dall'#Albaniahttps://www… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone XIV si affaccia e pronuncia il suo primo discorso VIDEO - Questa sera Papa Leone XIV , preceduto dalla Croce , si è affacciato alla Loggia esterna della Benedizione della Basilica Vaticana per salutare il popolo e impartire la Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi" . Prima della Benedizione il nuovo Papa ha rivolto ai fedeli le parole che seguono: Parole del Santo Padre La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del.. 🔗Leggi su feedpress.me

Papa Leone XIV si affaccia sulla piazza, l'emozione dei 150 mila: «Buona domenica!», e ai giovani: «Non abbiate paura» - Prevost è stato eletto Papa giovedì 8 maggio: è il 267esimo pontefice. Tutti gli aggiornamenti live dal Vaticano. Di prima mattina Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa vicino alla tomba di Pietro 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Papa Leone XIV, Prevost commosso si affaccia tra gli applausi - Il nuovo Papa Leone XIV, il cardinale Prevost, saluta la folla a piazza San Pietro commosso con la mano, tra gli applausi scroscianti della folla. Il Pontefice è stato eletto al quarto scrutinio del conclave oggi, 8 maggio 2025. 🔗Leggi su lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone XIV si affaccia e pronuncia il suo primo discorso VIDEO; Papa Leone XIV, primo Regina Coeli a San Pietro: Appello ai grandi della terra, mai più la guerra - Non abbiate paura, Mai più la guerra e la Terza Guerra Mondiale a pezzi: le citazioni di tre Papi di Leone XIV; Leone XIV celebra la Messa nelle Grotte Vaticane e prega sulle tombe dei Papi; Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra. LIVE. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV si affaccia dalla loggia per il Regina Caeli. Il saluto ai fedeli: "Buona domenica" - Articolo in aggiornamento Papa Leone XIV si affaccia dalla loggia per il Regina Caeli. Il saluto ai fedeli: "Buona domenica" Il nuovo Pontefice, Leone XIV, è uscito sulla Loggia centrale della basilic ... 🔗msn.com

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Buona domenica!" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli ... 🔗msn.com

Leone XIV ai grandi della Terra: "Mai più la guerra" - Nel suo primo Regina Coeli il Papa conferma l'urgenza della pace nel mondo come primo dei suoi pensieri: in Ucraina come a Gaza e si felicita per ... 🔗huffingtonpost.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: