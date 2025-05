Papa Leone XIV | Pace giusta e duratura in Ucraina e cessate il fuoco a Gaza

PapaLeone XIV ha celebrato alle 12 il primo Regina Coeli dalla loggia delle benedizioni a San Pietro. Prevost ha salutato gli oltre 100mila fedeli presenti in piazza e poi ha cantato il Regina Coeli. Dopo la preghiera, il Santo Padre ha lanciato un appello per la Pace: “Porto nel mio cuore la sofferenza dell’amato popolo ucraino, si faccia il possibile per giungere al più presto a una Pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. Poi le parole su Gaza: “Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Pace giusta e duratura in Ucraina e cessate il fuoco a Gaza”

