Papa Leone XIV mi rivolgo ai potenti della terra mai più la guerra

PapaLeone XIV nel Regina Caeli in piazza San Pietro ha ricordato “l’immane tragedia della Seconda della seconda guerra mondiale, terminata 80 anni fa, l’8 maggio”. “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anche io ai grandi dellaterra: Mai più la guerra”, ha detto il Pontefice.APPROFONDISCI IL REGINA COELI DEL Papa QUI 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, mi rivolgo ai potenti della terra, mai più la guerra

Segui queste discussioni sui social

Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗Leggi su today.it

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗Leggi su today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV, mi rivolgo ai potenti della terra, mai più la guerra - LaPresse; L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: Mai più la guerra; Il Regina Caeli di Papa Leone XIV: “Buona domenica! Cari giovani, non abbiate paura”. Poi l’appello: “Mai più guerre”; Papa Leone XlV sulla Loggia di San Pietro per il primo Regina Coeli: «Mi rivolgo ai grandi del mondo, mai più la guerra» ·. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

Il Regina Caeli di Papa Leone XIV: “Buona domenica! Cari giovani, non abbiate paura”. Poi l’appello: “Mai più guerre” - “Cari fratelli e sorelle, buona domenica!” E’ cominciato così in piazza San Pietro, la recita della preghiera del Regina Caeli di papa Leone XIV. “Oggi, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con ... 🔗dire.it

Papa Leone XIV incontra i cardinali: le sue parole che illuminano il futuro della Chiesa - Oggi, nell'Aula del Sinodo, Leone XIV ha incontrato i cardinali, condividendo parole che illuminano il cammino futuro della Chiesa. 🔗notizie.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: